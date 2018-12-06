Экономика

Европейские индексы падают более чем на 1% на фоне негатива из Азии
ПРАЙМ
вчера в 03:51

Участники торгов в Европе подхватили негатив азиатских инвесторов в четверг и распродают акции компаний.
ПРАЙМвчера в 03:51

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Европейские индексы падают более чем на 1% на фоне негатива из Азии

ПРАЙМвчера в 03:51

Биржевые индексы Китая снижаются на фоне задержания топ-менеджера Huawei в Канаде

ТАСС05 декабря в 23:58

На фоне задержания финансового директора Huawei отмечается падение биржевых индексов Китая

Инфоросвчера в 02:38
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 05:11
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 05:11
Экономика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.
Обновлено в 05:15
Экономика

«Лента» объявила о смене генерального директора

Генеральный директор сети гипермаркетов «Лента» Ян Дюннинг покинул должность, на его место назначен коммерческий директор компании Герман Тинга.
Обновлено в 04:18
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Рубль в четверг, 7 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 04:27
Экономика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Обновлено в 04:38
Экономика

Госкомпании обяжут отдавать предпочтение закупкам отечественного ПО

Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.
Обновлено в 05:01
Экономика

Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров

На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи.
Обновлено в 05:07
Экономика

Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:09
Экономика

В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат

Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 04:37
Экономика

В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 05:16
Экономика

«Россети» инвестируют 13,5 млрд руб. в Белгородскую область и Удмуртию

В результате общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 по 2021 годы вырастет до 13,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика

«Лукойл» зарегистрировал компанию для бизнеса в Африке

Дочерняя компания «Лукойла» — ООО «ЛЛК-интернешнл» — зарегистрировала в Марокко компанию LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L. для ведения бизнеса в странах Западной и Северной Африки.
Обновлено в 04:29
Финансы

Платежные карты «Мир» начали принимать в Казахстане

Банк ВТБ первым в Казахстане начал принимать и обслуживать карты платежной системы "Мир".
Обновлено в 04:24
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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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