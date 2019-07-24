Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»ТАСС 01:23
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Долги "Укртрансгаза" ввязывают беспокойство у Европейская федерация энерготрейдеров (EFET), сообщается в письме, адресованном главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, передают "Украинские новости".Газета.Ru01:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП
Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Авто
В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape
Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.
Обновлено вчера в 07:27
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги»
Выпускать «Волгу» нового поколения планируется в 4-х цветовых гаммах: серый, яркий желтый, черный и темно-синий.
Обновлено вчера в 09:10
Музыка
Кристина Агилера упала во время концерта в Петербурге
Во время исполнения первой песни на концерте в Петербурге, Кристина Агилера спускалась по лестнице, где оступилась и упала.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Обновлено вчера в 20:36
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Экономика
Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей.
Обновлено в 02:30
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos
Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.
Обновлено в 02:21
Происшествия
На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов
На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.
Обновлено в 02:02
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку
Обновлено в 02:25
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании
Ранее 23 июля Джонсон одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии и уже на следующий день официально станет премьер-министром Великобритании.
Обновлено вчера в 15:54
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Наука
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад
Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено 22 июля в 11:36
Политика
Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России
Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.
Обновлено вчера в 02:20
Кино
Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия
Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено вчера в 11:11
Технологии
YouDo и Wildberries оденут самозанятых
Крупнейший интернет-магазин России Wildberries начал продавать одежду для исполнителей сервиса услуг YouDo.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено вчера в 19:49