с чего всё началось

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.

Происшествия В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.

Происшествия В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.

Авто В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.

Авто ГАЗ выпустит новое поколение «Волги» Выпускать «Волгу» нового поколения планируется в 4-х цветовых гаммах: серый, яркий желтый, черный и темно-синий.

Музыка Кристина Агилера упала во время концерта в Петербурге Во время исполнения первой песни на концерте в Петербурге, Кристина Агилера спускалась по лестнице, где оступилась и упала.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Экономика Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей.

Театры Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.

Происшествия На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.

Политика В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.

Экономика Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое масло Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР.

Политика Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании Ранее 23 июля Джонсон одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии и уже на следующий день официально станет премьер-министром Великобритании.

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Наука На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.

Политика Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.

Кино Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».

Технологии YouDo и Wildberries оденут самозанятых Крупнейший интернет-магазин России Wildberries начал продавать одежду для исполнителей сервиса услуг YouDo.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Футбол Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака» По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.