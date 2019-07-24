с чего всё началось

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.

Политика Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.

Армия и оружие Китай выступает за полный запрет ядерного оружия «Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Общество «Дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2021 года Один из авторов инициативы, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщил, что в законопроект внесены компромиссные параметры «амнистии» – рассматривались даты между 1 марта 2020 года и 1 марта 2022 года.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Транспорт Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.

Происшествия Михаил Абызов пожаловался на давление Экс-министр недоволен действиями следствия Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также хищении у энергетических компаний 4 млрд руб.

Космос Ученые КФУ разработают новую систему космической навигации Будут созданы новые эффективные методы навигации, основанные на использовании современных спутниковых и налунных угломерных и светодиодных лазерных систем, уточненной теории физической либрации Луны и данных лунных сейсмических наблюдений и лазерной локации нашего естественного спутника.

Общество Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.

Футбол Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Общество Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.

Технологии Электронные паспорта россиян оснастят чипами нового поколения Электронные паспорта россиян хотят оборудовать чипами нового поколения, что позволит хранить в документе в два раза больше информации, чем сейчас позволяют аналоги.

Кино Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Происшествия Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Музыка Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube Клип Queen к композиции Bohemian Rhapsody на официальном канале группы на YouTube набрал больше миллиарда просмотров.

Политика Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США Американский президент Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле даже больше, чем Китай.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.