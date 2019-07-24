Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»ТАСС 01:23
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
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с чего всё началось
Долги "Укртрансгаза" ввязывают беспокойство у Европейская федерация энерготрейдеров (EFET), сообщается в письме, адресованном главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, передают "Украинские новости".Газета.Ru01:25
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