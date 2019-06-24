Финансы
Европейские фондовые рынки откроются разнонаправленноFinancial One 02:26
К 9:01 МСК фьючерсы на индекс еврозоны Euro STOXX 50 не изменились, фьючерсы на немецкий DAX опустились на 0,2%, фьючерсы на французский CAC 40 снизились на 0,1%, фьючерсы на британский FTSE 100 выросли на 0,1%.
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Кино
Сестры Вачовски снимут четвертую «Матрицу»
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошел пожар на стройке площадью 600 кв. метров
Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание площадью 600 кв. м в одноэтажном строящемся здании в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Игры
Спустя более чем 9 лет Heavy Rain добралась до РС
В России Heavy Rain на РС продаётся за 782 рубля после недавнего повышения цены.
Обновлено в 11:17
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Политика
ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья
Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.
Обновлено в 20:01
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:14
Политика
По докладу Мюллера поставят пьесу с голливудскими звездами
Американская юридическая организация Law Works поставила пьесу «Расследование: поиск правды в 10 актах» по мотивам доклада Мюллера.
Обновлено в 17:48
Спорт
Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
Обновлено в 07:47
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Министр обороны Перу умер во время инспекционной поездки
Министр обороны Перу Хосе Уэрта Торрес скончался от сердечного приступа в ходе инспекционной поездки.
Обновлено в 13:27
Общество
«Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком
В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта против посольства США
Сотрудники полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Экономика
Rambler Group хочет провести IPO
На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
Обновлено в 07:17
Авто
Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено в 09:22