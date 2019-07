Бумаги Chiba Bank прибавили 3,8% после того, как кредитор и Bank Of Yokohama сообщили, что рассматривают возможность слияния. Акции финансовой группы Concordia Financial Group, материнской компании Bank Of Yokohama, выросли на 1,2%. Более широкий индекс Topix снизился на 0,23% до 1.571,32 пункта.

