Экономика
Японские акции снизились в преддверии выступления ПауэллаFinancial One вчера в 05:51
Бумаги Chiba Bank прибавили 3,8% после того, как кредитор и Bank Of Yokohama сообщили, что рассматривают возможность слияния. Акции финансовой группы Concordia Financial Group, материнской компании Bank Of Yokohama, выросли на 1,2%. Более широкий индекс Topix снизился на 0,23% до 1.571,32 пункта.
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Происшествия
Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах
Обновлено в 05:56
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге открывается Международный военно-морской салон
Как сообщается, на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будет представлен 21 корабль из состава ВМФ России.
Обновлено вчера в 03:08
Общество
Мамонтовые ослы поселятся в Московском зоопарке
Два гигантских мамонтовых осла пуату поселятся в Московском зоопарке.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек
Обновлено в 07:06
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы Елизаветы II
Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО
Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны
Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Музыка
Дима Билан представил свой новый клип «Про белые розы»
Дима Билан разместил на YouTube клип на композицию "Про белые розы".
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок
Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Транспорт
Екатеринбуржцы придумали светофор с интеллектом: как он выглядит и что умеет
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
Обновлено в 07:04
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер
«Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.
Обновлено в 04:54
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Политика
Туск поспорил с Путиным о распаде СССР
Глава Еврокомиссии Дональд Туск заочно поспорил с президентом России Владимиром Путиным, дав свою оценку распаду СССР.
Обновлено в 06:12
Кино
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»
Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева похвалили шоу-балет «Тодес»
Недавно звездные родители взяли их на выступление шоу-балета «Тодес».
Обновлено в 07:21
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
ВСУ пообещали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив
Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, если они соблюдают существующий регламент.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01