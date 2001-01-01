Экономика

Японские акции снизились в преддверии выступления ПауэллаFinancial One вчера в 05:51

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Бумаги Chiba Bank прибавили 3,8% после того, как кредитор и Bank Of Yokohama сообщили, что рассматривают возможность слияния. Акции финансовой группы Concordia Financial Group, материнской компании Bank Of Yokohama, выросли на 1,2%. Более широкий индекс Topix снизился на 0,23% до 1.571,32 пункта.
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Европейские акции растут на фоне надежд на снижение ставки ФРС, в ожидании протокола заседания ЕЦБ

Financial One06:43
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