Доллар торгуется возле 3-недельного максимума, так как доходность выросла перед речью Пауэлла.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Общество «Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.

Шоу-бизнес Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.

Политика Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.

Политика Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию Гендеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.

Энергетика Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Шоу-бизнес Дочь Винокура морила себя голодом ради карьеры и подорвала здоровье Анастасия Винокур служит в Большом театре много лет. 33-летнюю знаменитость часто спрашивают, стоит ли отдавать ребенка в балет.

Авто Прекращается выпуск легендарного «Жука» от Volkswagen В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Экономика Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Политика Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.

Политика Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».

Шоу-бизнес Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.

Общество Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Авто Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход Специалисты из немецкого ателье Delta 4х4 разработали тюнинг-пакет для Mercedes-Benz G-Class нового поколения.

Политика «Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.

Общество Пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте» Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (81%), трудности при отправке сообщений (14%) и при входе в аккаунт (3%).

Транспорт На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой На Бутовской линии московского метро случился второй за сутки сбой в движении поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.