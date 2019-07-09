Экономика
Европейские акции снижаются в ожидании выступления ПауэллаFinancial One 05:36
Пауэлл начнет выступление перед Конгрессом в 17:00 МСК, и инвесторы ждут, что он займет достаточно миролюбивую позицию на фоне слабой инфляции. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2% к 12:15 МСК. Итальянские акции выросли на 0,8%, показав динамику лучше рынка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:09, Вашингтон
Интернет
Найдена позволяющая отслеживать чаты в мессенджерах программа-шпион
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию программы-шпиона FinSpy, умеющую наблюдать за всеми действиями на мобильном устройстве пользователя и читать секретные чаты в защищенных мессенджерах.
Обновлено в 08:41
Политика
Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке
Партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" оказалась на грани прохождения в парламент, так как ее поддержка снизилась до 4,8% с 5,5%.
Обновлено в 03:58
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Недвижимость
Девелопер МИЦ полностью перешел на эскроу-счета во всех проектах
Девелоперская группа МИЦ полностью перешла на эскроу-счета во всех проектах, сообщил журналистам совладелец компании Андрей Рябинский.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Опровергнут заход российского сторожевика в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 09:02
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Игры
В сеть попала новая информация о ПК-версии игры Red Dead Redemption 2
В сеть выложили настройки, которые, вероятно, относятся к ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом 10 июля сообщил портал TechRadar.
Обновлено в 08:44
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Общество
Дирижер Теодор Курентзис переехал в Санкт-Петербург
По словам руководителя центра городского развития и экономики культуры при МГУ, экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, господин Курентзис принял приглашение и уже работает в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:23
Происшествия
После урагана в Перми три человека попали в больницу
В результате три человека обратились в больницу.
Обновлено в 08:51
Наука
В Роскосмосе представили беспилотный трактор
Научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Диетолог назвала самые полезные летние ягоды
В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
Обновлено вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера
По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.
Обновлено вчера в 13:35
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге
В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Космос
Опубликован тизер сериала Another Life призводства Netflix
Обновлено в 08:52
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин отказался вводить санкции против Грузии
Путин прибыл в Екатеринбург, где в беседе с журналистами вдруг сообщил, что не считает нужным вводить санкции в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 10:10
Наука
В пещере под трассой «Таврида» обнаружены подземные ходы
Обновлено в 08:44
Путешествия
Британская туристка отсудила у туркомпании почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у туристической компании примерно 24 тыс. евро за испорченный отдых.
Обновлено в 06:08
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Политика
В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой
Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.
Обновлено в 07:59
Общество
В энергосистеме Армении произошла авария
Обновлено в 06:36