Экономика
Европейские акции снижаются в ожидании выступления ПауэллаFinancial One вчера в 05:36
Пауэлл начнет выступление перед Конгрессом в 17:00 МСК, и инвесторы ждут, что он займет достаточно миролюбивую позицию на фоне слабой инфляции. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2% к 12:15 МСК. Итальянские акции выросли на 0,8%, показав динамику лучше рынка.
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Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах «Мосэнерго» отключило электростанцию
Пожар на подмосковной ТЭЦ-27 привел к тому, что «Мосэнерго» приняло решение об отключении электростанции.
Обновлено в 05:38
Политика
Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда
Арестованного по подозрению в госизмене Александра Воробьева исключили из списка помощников полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
Обновлено в 05:31
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Облдума попросит прокуроров разрешить отстрел бакланов и диких собак
Напомним, парламентарии предлагают дополнить законопроект "Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области" дикими собаками и бакланами, таким образом наделив их статусом "охотничьи ресурсы" и разрешив охоту на них.
Обновлено в 03:27
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто
В России подорожали сразу 4 модели Kia
Все автомобили, кроме премиального К900, прибавили 10 тысяч рублей к прошлой стоимости. Седан же подорожал сразу на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Зеленский распорядился «усилить активность» ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье
Минздрав Нижегородской области может возглавить татарстанец
Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа по отбору кандидатов на пост министра здравоохранения Нижегородской области.
Обновлено вчера в 15:28
Финансы
Доллар и нефть резко подняли рубль вверх
Рубль 10 июля отреагировал резким взлётом на общее движение доллара вниз на мировом валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снова показала поклонникам младшего сына
Американская модель Ким Кардашьян решила показывать своего младшего сына фанатам раз в месяц.
Обновлено в 01:49
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Краснодаре арестовали подполковника управления ФСБ
Как сообщает издание «Коммерсант-Юг», в Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального УФСБ Константина Николинко.
Обновлено в 04:46
Авто
Автомобили Bentley Continental GT попали под отзыв в России
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Муж кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной задержан в аэропорту Уфы
Сегодня, 10 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего Марата Хайруллина, мужа теперь уже знаменитой кассирши Луизы Хайруллиной, которая вынесла из банка более 25 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего сына
Обновлено вчера в 13:39