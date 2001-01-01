Экономика

Европейские акции растут благодаря сделке США и МексикиFinancial One вчера в 07:12

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Помощь европейскому автомобильному сектору оказали признаки того, что Fiat Chrysler Automobiles NV и Renault SA ищут способы возродить неудавшийся план слияния и добиться одобрения сделки японским партнером Renault по альянсу Nissan Motor.
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Фондовая Европа завершила понедельник ростом благодаря сделке США и Мексики

Финмаркет01:11

Европейские акции растут благодаря сделке США и Мексики

Financial Oneвчера в 07:12
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