Экономика
Европейские акции растут благодаря сделке США и МексикиFinancial One вчера в 07:12
Помощь европейскому автомобильному сектору оказали признаки того, что Fiat Chrysler Automobiles NV и Renault SA ищут способы возродить неудавшийся план слияния и добиться одобрения сделки японским партнером Renault по альянсу Nissan Motor.
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Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Общество
Появились первые кадры с потерявшим память Алибасовым
Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять дней вместо запланированных двух суток.
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп раскритиковал ФРС за сильный доллар
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал Федеральную резервную систему страны за высокую базовую процентную ставку.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Футбол
«Спартак» заинтересован в услугах сына Георге Хаджи
Обновлено в 09:49
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол
В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзом
Руководство УЕФА в августе обсудит с представителями Крымского футбольного союза (КФС) вопросы развития детского футбола и подготовки судей на площадке Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 09:40
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Трое погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 01:44
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Общество
В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ
Помощник президента России Юрий Ушаков рассчитывает, что в ситуации с разрешением кризиса в Совете Европы и возвращением РФ права голоса в ПАСЕ возобладает разум.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске
Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.
Обновлено в 10:21
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Экономика
Силуанов сообщил о возвращении иностранцев на финансовый рынок России
Зарубежные инвесторы начали возвращаться на финансовый рынок РФ, заявил в ходе «Примаковских чтений» глава Минфина страны Антон Силуанов.
Обновлено в 10:09
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55