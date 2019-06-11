Финансы

Европейские акции растут благодаря сделке США и МексикиFinancial One вчера в 07:12

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Помощь европейскому автомобильному сектору оказали признаки того, что Fiat Chrysler Automobiles NV и Renault SA ищут способы возродить неудавшийся план слияния и добиться одобрения сделки японским партнером Renault по альянсу Nissan Motor.
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Фондовая Европа завершила понедельник ростом благодаря сделке США и Мексики

Финмаркет01:11

Внешний оптимизм поддержит позитивное начало торгов в России

Finam.Ru02:50

Европейские акции растут благодаря сделке США и Мексики

Financial Oneвчера в 07:12
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Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
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В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

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Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

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Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
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В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
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Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

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Обновлено вчера в 18:40
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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По данным портала, разрешение касается в том числе кораблей и самолетов из других стран, а также военного персонала, который станет сопровождать технику.
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Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
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Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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Нойер установил рекорд сборной Германии

Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
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Армия и оружие

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Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
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