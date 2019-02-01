Технологии
Европейцы потребовали заводского ремонта «Фрегата»Популярная механика 00:34
Прибывшие в Куру специалисты Роскосмоса предложили залатать дырку наложением специального бандажа прямо на космодроме, но как сообщает РИА Новости, заказчик не согласился с этой идеей, потребовав полноценного заводского ремонта.
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Российские специалисты предложили починить разгонный блок «Фрегат» прямо на космодроме Куру
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«РИА Новости»: заказчик отказался от ремонта трещины во «Фрегате» на космодроме
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