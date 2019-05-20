Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефтьГазета.Ru 14:35
Два покупателя нефти из России - Total и Eni - не рассчитались вовремя за российское сырье, полученное по "Дружбе". Речь идет о сырье, загрязненном хлорорганическими соединениями. Европейцы отказываются платить без твердых гарантий компенсаций за убытки с российской стороны.
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Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Наука
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Португалии восемь полицейских осудили за оскорбление выходцев из Африки
Суд приговорил восемь сотрудников португальской полиции к различным срокам наказания за неправомерные действия в отношении шестерых выходцев из африканских стран, сообщает издание Diario de Noticias.
Обновлено в 14:47
Политика
Более 100 журналистов «Коммерсанта» осудили увольнение коллег
Более 100 журналистов "Коммерсанта" осудили увольнение коллег Более 100 сотрудников "Коммерсанта" подписались под обращением корреспондента Александра Черных, который осудил увольнение Ивана Сафронова и Максима Иванова.
Обновлено в 14:03
Политика
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, принятие вышеупомянутого закона означает введение на Украине "языковой инквизиции".
Обновлено в 15:56
Футбол
«Анжи» не смог обыграть «Рубин»
В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
Обновлено в 14:28
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество
Мигрантов научат русскому языку в детских садах
Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно Крыма его разочаровали.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота
Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Культура
Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".
Обновлено в 08:19
Политика
Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией
"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Хоккей
Великобритания отыгралась с 0:3 и выбила Францию из элиты ЧМ
Сборная Великобритании оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься
Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.
Обновлено в 11:49
Авто
Новый универсал Opel Astra получит дизельный двигатель
Автомобильный бренд Opel в настоящее время активно занимается финальными испытаниями обновленной генерации универсала Opel Astra.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей
Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Наука
Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году
Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено в 13:07
Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34