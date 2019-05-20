Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефтьГазета.Ru 14:35

Два покупателя нефти из России - Total и Eni - не рассчитались вовремя за российское сырье, полученное по "Дружбе". Речь идет о сырье, загрязненном хлорорганическими соединениями. Европейцы отказываются платить без твердых гарантий компенсаций за убытки с российской стороны.
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Reuters: Total и Eni приостановили платежи за поставки в апреле грязной нефти из «Дружбы»

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Reuters: Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть

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