Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефтьГазета.Ru 14:35

Два покупателя нефти из России - Total и Eni - не рассчитались вовремя за российское сырье, полученное по "Дружбе". Речь идет о сырье, загрязненном хлорорганическими соединениями. Европейцы отказываются платить без твердых гарантий компенсаций за убытки с российской стороны.

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

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