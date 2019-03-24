Политика
Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»Взгляд.ру 03:30
Газопровод «Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Матвиенко призвала «не переходить грань приличия» при критике власти
Оба документа Совет Федерации одобрил 13 марта.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Политика
Пользователи высмеяли заявление посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей отреагировали на опубликованное в Twitter сообщение посла Украины в Эстонии Марьяны Бецы о том, что «украинский Крым был незаконно оккупирован Россией».
Обновлено в 04:42
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников
На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В страшном ДТП в Ростовской области погибли два человека
Как сообщили в ведомстве, в результате аварии погибли два человека.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП под Петербургом
В результате пострадали семь человек, они доставлены в больницы, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по региону в воскресенье, 24 марта.
Обновлено в 04:33
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено вчера в 00:46
Здоровье
Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»
По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Тренер Испании прокомментировал результаты матча с Норвегией
Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об итогах встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией (2:1), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:32
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Путина попросили уйти в отставку
Обновлено вчера в 14:27
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
Американские эксперты поставили под сомнение высадку астронавтов NASA на Луне
Доказательства полета на Луну американских астронавтов в 1969 году были фальсифицированы.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Обновлено в 04:23
Политика
Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны
Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
Обновлено в 03:25
Футбол
Сборная России сыграет с Казахстаном в матче отбора ЧЕ в белой форме
Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в майках белого цвета.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Около 400 человек эвакуировали с норвежского судна Viking Sky
Почти 400 человек уже эвакуированы с норвежского парома Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал.
Обновлено в 03:43
Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58