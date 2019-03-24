Политика

Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»Взгляд.ру 03:30

Газопровод «Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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Эксперт назвал плюсы проекта «Северный поток — 2» для Европы

РИА Новости03:51

Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»

Взгляд.ру03:30
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

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Как сообщили в ведомстве, в результате аварии погибли два человека.
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Семь человек госпитализированы после ДТП под Петербургом

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Тренер Испании прокомментировал результаты матча с Норвегией

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об итогах встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией (2:1), передает "Советский спорт".
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Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

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ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
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Американские эксперты поставили под сомнение высадку астронавтов NASA на Луне

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В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
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МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
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Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

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Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны

Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
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Сборная России сыграет с Казахстаном в матче отбора ЧЕ в белой форме

Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в майках белого цвета.
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Происшествия

Около 400 человек эвакуировали с норвежского судна Viking Sky

Почти 400 человек уже эвакуированы с норвежского парома Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал.
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Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

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