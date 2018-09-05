Политика
Европарламент выступил за прекращение проекта «Северный поток - 2»
Европарламент выступил за прекращение проекта «Северный поток - 2»ТАСС12:37
Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина".
ТАСС12:37
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Политика
Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн.
Обновлено в 12:12
Политика
США призвали ООН к повторному введению санкций против Ирана
Вашингтон призывает к повторному введению санкций Совбеза ООН против Ирана по программе создания баллистических ракет, заявил в рамках заседания СБ ООН по Ирану госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:51
Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:20
Политика
Мадуро обвинил Болтона в подготовке госпереворота в Венесуэле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается подготовкой государственного переворота в Венесуэле, а также убийства президента страны.
Обновлено в 12:25
Политика
В Кремле прокомментировали резолюцию США против «Северного потока-2»
В Кремле не усматривают нового в резолюции конгрессменов США против газового проекта "Северный поток-2", объяснив такую позицию недобросовестной конкуренцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:17
Политика
Порошенко посчитал инцидент в Керченском проливе войной
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал арест украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе.
Обновлено в 03:12
Политика
Дипломаты потребовали улучшения условий содержания Бутиной в тюрьме
Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину накануне слушаний о признании вины, говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.
Обновлено в 13:18
Политика
ЕС намерен продлить санкции против России на 6 месяцев
Европейский совет планирует продлить экономические санкции в отношении России на полгода из-за инцидента в Азовском море, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
Обновлено в 10:33
Политика
В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти
В Государственную думу внесён законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.
Обновлено в 07:27
Политика
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии
Президент Сирии Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию в САР и пути ее развития.
Обновлено в 13:24
Политика
Путин вручит премии за достижения в благотворительной деятельности
Сегодня, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин вручит государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
В НАТО рассказали о важности встреч с Герасимовым
Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главкомом силами НАТО Кертисом Скапарротти в Баку показывает важность использования этого канала коммуникации для повышения транспарентности и предсказуемости, говорится в сообщении штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии
Турция собирается начать новую операцию на северо-востоке Сирии в ближайшие дни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите оборонной промышленности в Анкаре.
Обновлено в 08:41
Политика
Назван размер новой ежемесячной выплаты российским ветеранам
Ранее 12 декабря президент Владимир Путин предложил сделать ежегодной материальную помощь ветеранам Великой Отечественной в канун Дня Победы.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Опубликовано видео взлета нового МиГ-35 на форсаже
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором заснят полет новейшего российского истребителя поколения МиГ-35 поколения "4++", характеристики которого максимально приближены к пятому.
Обновлено в 13:50