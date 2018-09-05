Политика

Европарламент выступил за прекращение проекта «Северный поток - 2»
ТАСС
12:37

Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина".
ТАСС12:37

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Европарламент призвал закрыть проект «Северный поток – 2»

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Газета.Ru12:43

Европарламент выступил за прекращение проекта «Северный поток - 2»

ТАСС12:37
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В Кремле прокомментировали резолюцию США против «Северного потока-2»

В Кремле не усматривают нового в резолюции конгрессменов США против газового проекта "Северный поток-2", объяснив такую позицию недобросовестной конкуренцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти

В Государственную думу внесён законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.
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Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

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В НАТО рассказали о важности встреч с Герасимовым

Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главкомом силами НАТО Кертисом Скапарротти в Баку показывает важность использования этого канала коммуникации для повышения транспарентности и предсказуемости, говорится в сообщении штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.
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Турция собирается начать новую операцию на северо-востоке Сирии в ближайшие дни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите оборонной промышленности в Анкаре.
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