Европарламент выступил за новые санкции против ВенесуэлыРБК вчера в 15:58

Европарламент одобрил резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции в отношении властей Венесуэлы.

Европарламент выступил за новые санкции против Венесуэлы

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