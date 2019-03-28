Политика
Европарламент выступил за новые санкции против ВенесуэлыРБК вчера в 15:58
Европарламент одобрил резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции в отношении властей Венесуэлы.
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Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы
Комсомольская правдавчера в 08:14
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Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась
Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:39
Хоккей
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
Обновлено в 00:39
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено 27 марта в 09:14
Армия и оружие
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват
Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Политика
ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину
ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Космос
Создан каталог для поиска вероятных кандидатов в обитаемые экзопланеты
Группа американских астрономов определила цели для поиска звезд, на орбитах которых могут находиться обитаемые планеты.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой
В передаче «Дом-2» пытался найти свою любовь также и Олег Майами. Певец запомнился телезрителям по участию в шоу «Голос».
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу после того, как полиция эвакуировала диспетчерский пункт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды
Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено 27 марта в 06:10
Экономика
«Руспродсоюз» не ждет скорого снижения цен на помидоры и капусту в РФ
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не ожидает скорого снижения цен на помидоры и капусту в России.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Председателю омского горсовета увеличат зарплату на 2,4 млн рублей
В одной из статей расходов предусматривается увеличение оплаты труда председателю омского горсовета Владимиру КОРБУТУ на 2 млн 375,8 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 04:32
Теннис
Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в Майами
Швейцарец по ходу матча выиграл восемь геймов подряд. В полуфинале турнира Федерер сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек
В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Экономика
В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.
Обновлено 27 марта в 03:31