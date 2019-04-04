Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕСRT на русском 05:56

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока». Как передаёт РИА Новости, теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом ЕС на уровне министров.
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Владимир Чижов
Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС 08:51

Подробнее о событии

Чижов не увидел угрозы «Северному потоку – 2» из-за изменения Газовой директивы

Известия09:39

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

РИА Новости08:40

Европарламент принял обновленную директиву по газу

Вести.Ru06:40

Итоговое одобрение поправок к Газовой директиве советом ЕС ожидается 15 апреля

ПРАЙМ09:01

Чижов: использование ГТС Украины для транзита из России потребует серьезных вложений

ТАСС09:32

Эксперт оценил одобрение поправок к Газовой директиве ЕС

RT на русском07:05

Газовая директива ЕС не препятствует завершению «Северного потока - 2» в срок

Инфорос09:50
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
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Истребители Норвегии и Дании подлетели к российским Ту-160

Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина обнажилась ради обложки сольного альбома

Певица Ольга Серябкина выпустила первый сольный альбом после того, как покинула состав группы Serebro.
Обновлено в 09:05
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
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Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Шоу-бизнес

88-летний актер Иван Краско сделал предложение бывшей жене

Обновлено в 05:17
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Кино

Фрэнсис Форд Коппола снимет проект мечты «Мегалополис»

Обновлено в 08:00
Общество

РПЦ призвала бояться бича, который мальчиков превращает в девочек

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал бояться не армии, а малодетности.
Обновлено в 08:53
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Авто

Компания Citroen официально вернулась на рынок Индии

Французская компания Citroen выпустила на рынке Индии новую модель.
Обновлено в 07:31
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин заинтересовался поиском затонувших на Балтике подлодок

Президент России Владимир Путин заинтересовался проектом по поиску подлодок, затонувших на Балтике в Великую Отечественную войну.
Обновлено в 09:15
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Средняя продолжительность жизни выросла до 72 лет

Средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла на 5,5 лет – с 66,5 до 72 лет, говорится в ежегодном докладе "Мировой статистики здравоохранения", опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Авто

Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Общество

В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс

Застройщик желает поставить там новый жилой комплекс.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в четверг, 4 апреля, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.
Обновлено в 08:22
Общество

Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой

Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Футбол

Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Обновлено в 06:27
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