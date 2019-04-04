Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕСРБК 06:53
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Кино
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:06
Футбол
ЦСКА возобновил сотрудничество с Hyundai
На "ВЭБ Арене" прошла церемония подписания нового контракта между ЦСКА и компанией Hyundai.
Обновлено в 05:23
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб
В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Общество
Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области
Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Общество
Жители Москвы увидят весенний звездопад
Обновлено в 02:49
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Дебаты на стадионе Вечером 31 марта действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов необходимо провести дебаты.
Обновлено в 04:17
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Общество
Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности
Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук назвала Вику Романец «больным человеком»
Бывшая участница проекта «Дом-2» Инесса Шевчук вновь нелестно высказала в адрес своей бывшей коллеги по телестройке Вике Романец.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Дума вводит налоговые льготы для многодетных семей
В Налоговый кодекс приняты новые поправки, они направлены на поддержку многодетных семей.
Обновлено 02 апреля в 15:07
Экономика
Медведев заявил об упрощении системы госзакупок
На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Глава UFC назвал неприемлемым конфликт Нурмагомедова и Макгрегора
Недавно в социальных сетях бойцы обменялись взаимными оскорблениями Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал перепалку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которую они устроили в социальных сетях.
Обновлено в 06:42
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год
Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов
Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
Обновлено в 03:00