Политика

Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы ЕврокомиссииКоммерсантъ 14:26

Госпожа фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. 17 июля она уйдет в отставку с должности министра обороны Германии. Евросовет предложил утвердить ее председателем Еврокомиссии 2 июля.
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