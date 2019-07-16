Политика
Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы ЕврокомиссииКоммерсантъ 14:26
Госпожа фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. 17 июля она уйдет в отставку с должности министра обороны Германии. Евросовет предложил утвердить ее председателем Еврокомиссии 2 июля.
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Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии
Комсомольская правда14:03
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