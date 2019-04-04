Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕСИзвестия 06:35
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
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Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС 08:51
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Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
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Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
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Политика
Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Гаджеты
Официально объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России
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Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
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Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции
В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Авто
Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал
Обновлено в 08:10
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Происшествия
В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра
В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
Обновлено в 20:05
Энергетика
Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR
Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 18:40
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Общество
Голикова рассказала о росте смертности в российских регионах
Уровень смертности в 32 российских регионах вырос за прошедший год, при этом численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 09:55
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Экономика
Госдума приняла крабовый законопроект
Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Авто
В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta
Обновлено в 10:27
Общество
Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
В Эстонии призвали обсудить с Россией отмену санкций
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить отмену антироссийских санкций и контрмер Кремля с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Появилось видео первого полета Ил-112В
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается в России с нуля в постсоветский период, рассказал 30 марта (после первого полета) гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено в 04:44