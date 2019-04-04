Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕСИзвестия 06:35
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
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Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС 08:51
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Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Космос
Китай завершил испытания двигателя коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя ракеты-носителя коммерческого использования «Цзелун-1», которая представляет собой первый аппарат семейства ракет-носителей серии «Дракон», разработанных исследовательским институтом ракетной техники КНР.
Обновлено в 16:43
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Транспорт
Пассажиры закрытых станций метро бесплатно воспользуются электричками
Возможность бесплатного проезда в электричках предоставит пассажирам Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в связи с закрытием участка станций метро от «Пролетарской» до «Котельников».
Обновлено в 01:44
Общество
В ПФР назвали сроки перевода СНИЛС в электронный формат
В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что перевод бумажных СНИЛС в электронный формат займет около трех месяцев.
Обновлено в 19:06
Общество
Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7
"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
11 бандитов были застрелены при попытке ограбить два банка в Бразилии
Сотрудники полиции бразильского штата Сан-Паулу застрелили 11 преступников, которые попытались ограбить отделения банков в городе Гуарарема.
Обновлено в 14:07
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Политика
Захарова прокомментировала проект бюджета Госдепа США
Проект бюджета госдепа США - прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела ряда стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
Обновлено в 17:00
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко согласился сдать анализы перед дебатами с Зеленским
Действующий украинский лидер сдаст анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков перед дебатами с Зеленским.
Обновлено в 10:58
Транспорт
В «Шереметьево» начали принимать электронные посадочные талоны
Аэропорт "Шереметьево" с четверга начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних воздушных линиях.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Общество
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Япония направила России протест из‐за учебных стрельб на Курилах
Токио не понравились планы Москвы провести стрельбы в районе Курильских островов. Япония направила России протест по этому поводу.
Обновлено в 01:42
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено в 14:00