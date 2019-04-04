Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕСИзвестия 06:35
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
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Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС 08:51
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Футбол
Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.
Обновлено в 14:53
Здоровье
Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут
Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
«Моя любовь»: Виктория Лопырева показала лицо отца своего ребенка
Предпринимателю исполнилось 36 лет, и в честь праздника Виктория Лопырева показала в Instagram парадный портрет с Игорем Булатовым, сделанный крупным планом.
Обновлено в 12:54
Происшествия
ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории
В пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили задержание мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Кино
Вин Дизель намекнул, что снимется в продолжении «Аватара»
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Вдова назвала причину смерти Георгия Данелии
Врачи до последнего боролись за жизнь Георгия Данелии, рассказала его вдова. Однако усилия врачей оказались напрасными.
Обновлено в 08:20
Общество
Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей
Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
ЖКХ
Законопроект, исключающий двойную плату за отопление, внесли в Госдуму
Законопроект, направленный на устранение избыточных платежей для собственников жилья, которые перешли на индивидуальное отопление квартир, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 03:53
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Здоровье
В Калмыкии появился первый передвижной рентгеновский маммограф
Сегодня передвижной комплекс вручил в торжественной обстановке заместитель гендиректора АО «КТК-Р» по связям с Правительством РФ Михаил Гришанков.
Обновлено в 11:04
Политика
Захарова прокомментировала проект бюджета Госдепа США
Проект бюджета госдепа США - прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела ряда стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Общество
Материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Татьяна Голикова отметила, что при рождении второго и последующих детей предусмотрена льготная ипотека.
Обновлено в 00:48
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Москва требует от Японии признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над южными Курилами, однако официальный Токио пока демонстрирует неготовность к такому шагу.
Обновлено в 11:04
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Политика
Экс-мэр Таллина призвал отменить санкции против России
Бывший глава столицы Эстонии Эдгар Сависаар призвал президента Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций.
Обновлено в 05:42
Экономика
Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»
Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:30
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Политика
Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26