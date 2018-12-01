Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Коммерсантъ
05:55

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Коммерсантъ05:55
с чего всё началось
Европарламент предложил рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с российской стороной в опубликованном проекте доклада
 по отношениям с Россией.
Газета.Ru04:11

Подробнее о событии

В ЕП предложили изменить формат сотрудничества с Россией

RT на русском07:06

Европарламенту предложили резолюцию о разрыве партнерства с Россией

РБК05:59

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Коммерсантъ05:55

Европарламент рассмотрит резолюцию об отказе от партнерства с Россией

Росбалт05:29

В Европарламенте могут рассмотреть резолюцию о разрыве соглашения о партнерства с Россией

Эхо Москвы06:00

Европарламент пригрозил прекратить соглашение о партнерстве с Россией

Газета.Ru04:11

Европарламент предложил рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией

ТАСС04:01
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика

Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

Обновлено в 07:05
Политика

Отмененная ранее встреча Меркель и Трампа на G20 состоится в субботу

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на полях G20, отмененная в пятницу из-за опоздания главы германского правительства, состоится в субботу, заявили РИА Новости в кабмине ФРГ.
Обновлено в 07:03
Политика

На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

Обновлено в 06:54
Политика

В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам

Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.
Обновлено в 06:46
Политика

Парламент ДНР утвердил нового премьер-министра

Народный совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) единогласно утвердил нового премьер-министра.
Обновлено в 07:03
Политика

Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности»

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Опубликовано видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.
Обновлено в 05:32
Политика

Трамп пообещал встретиться с Путиным «в подходящее время»

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в «подходящее время», но не на саммите G20 в Буэнос-Айресе, где их переговоры отменили из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 03:45
Политика

Песков рассказал о письме Коэна в Кремль

Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:54
Политика

Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры

Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
Обновлено в 04:29
Политика

Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в 2018 году в США

Обновлено в 07:10
Политика

Порошенко назвал сроки проведения объединительного собора на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря.
Обновлено в 05:38
Политика

Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.
Обновлено в 04:51
Политика

Саудовские СМИ назвали встречу Путина с принцем «ключевым событием»

Саудовские СМИ назвали первую встречу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина ключевым событием первого дня саммита большой «двадцатки».
Обновлено в 06:44
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