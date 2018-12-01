Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Коммерсантъ
05:55

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Коммерсантъ05:55
с чего всё началось
На сайте Европарламента опубликован проект резолюции
, который предусматривает отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией.
РБК04:55

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