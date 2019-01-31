Европарламент признал Гуайдо и.о. президента ВенесуэлыИнфорос вчера в 07:07

с чего всё началось

Резолюция принята. Объявляю, что ЕП признал Гуаидо как легитимного президента Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, сделавшим это.

Европарламент 439 голосами против 104 одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо и.о. президента страны и призывает к этому страны-члены Евросоюза.

Происшествия «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Авто Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы» Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.

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Общество Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом следует из данных сервиса Downdetector.

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Авто Volkswagen показал электрический багги на эскизе Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.