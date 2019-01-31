Европарламент признал Гуаидо законным президентом ВенесуэлыРБК 07:55

с чего всё началось

Резолюция принята. Объявляю, что ЕП признал Гуаидо как легитимного президента Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, сделавшим это.

Европарламент большинством голосов признал оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа Евросоюза.

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