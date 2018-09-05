Политика

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
REGNUM
15:41

Европейский парламент принял резолюцию против строительства газопровода "Северный поток — 2". Заседание состоялось сегодня, 12 декабря, в Страсбурге.
REGNUM15:41

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Эксперт оценил опасность резолюции Европарламента по «Северному потоку — 2»

РИА Новости16:35

Европарламент принял резолюцию о прекращении строительства «Северного потока-2»

Коммерсантъ15:12

Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2»

РБК15:05

Эксперт оценил решение ЕП принять резолюцию против «Северного потока — 2»

RT на русском15:51

Европарламент выступил против «Северного потока-2»

Lenta.ru14:28

ЕП выступил за прекращение «Северного потока - 2»

Газета.Ru12:43

Европарламент выступил за прекращение проекта «Северный поток - 2»

ТАСС12:37
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика

Мэй осталась премьер-министром Великобритании

Тереза Мэй выиграла голосование по вопросу о доверии в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit) и осталась на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 16:09
Политика

Колумбия отвергла обвинения Мадуро в подготовке переворота в Венесуэле

Мадуро заявил в среду на пресс-конференции, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается разработкой планов по его свержению и убийству.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем

Около 10 часов длился полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Карибским морем, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 15:35
Политика

Арестованный командир украинского катера отказался давать показания

Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный в связи с нарушением российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний.
Обновлено в 17:39
Политика

Марию Бутину навестили российские дипломаты

Дипломаты навестили девушку в тюрьме.
Обновлено в 17:40
Политика

В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти

Клишас предложил дополнить статью КоАП "Мелкое хулиганство", прописав в ней ответственность за распространение в интернете материалов, "в неприличной форме выражающих явное неуважение" по отношению к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции, а также органам власти.
Обновлено в 18:17
Политика

Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам лишения свободы за финансовые махинации и дачу ложных показаний во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 13:18
Политика

Помпео рассказал о новых санкциях США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не исключает новых санкций в связи с механизмом ЕС по сотрудничеству с Ираном.
Обновлено в 13:21
Политика

ЕС намерен продлить санкции против России на 6 месяцев

Европейский совет планирует продлить экономические санкции в отношении России на полгода из-за инцидента в Азовском море, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.
Обновлено в 12:47
Политика

В Москве пропала украинская журналистка

Обновлено в 10:09
Политика

Госдума наградила пограничников после инцидента в Керченском проливе

Обновлено в 11:47
Политика

В правительстве рассказали о поиске решения по газу для Белоруссии

Первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия и Белоруссия ищут компромисс по цене на газ.
Обновлено в 17:52
Политика

Пушков рассказал о подготовке фальсификации выборов президента Украины

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о подготовке президентом Украины Петром Порошенко массовой фальсификации на украинских выборах.
Обновлено в 16:00
Политика

Боксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

Знаменитый украинский боксер Александр Усик выразил поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в преддверии проведения так называемого объединительного собора.
Обновлено в 16:16
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