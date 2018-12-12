Политика

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
RT на русском
вчера в 14:48

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
RT на русскомвчера в 14:48
Алексей Пушков
Сама по себе резолюция Европарламента против ‘’Северного потока'' не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:41

Подробнее о событии

США жестко давят: Пушков разъяснил цели резолюции Европарламента по «Северному потоку - 2»

Царьград02:02

Пушков дал оценку резолюции Европарламента против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру01:37

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока - 2»

Газета.Ru02:02

Пушков оценил резолюцию Европарламента против «Северного потока — 2»

РИА Новости00:34

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:48

Европарламент выступил против «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:28

Европарламент выступил за прекращение проекта «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Армия и оружие

Российские «Белые лебеди» 10 часов летали над Карибским морем

Обновлено вчера в 15:50
Политика

Тереза Мэй остается премьером Великобритании

Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал "войной" инцидент в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

В Китае пропал гражданин Канады

По словам главы МИД страны Христи Фриланд, ранее пропавший гражданин связался с дипломатами и заявил, что его допрашивали китайские официальные лица, после чего на связь с ним выйти не удалось.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

В Турции учреждено космическое агентство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в стране будет учреждено космическое агентство.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы

В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Смертоносность «Мертвой руки» России могла повыситься, пишут СМИ

Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest, отмечая, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

Российские дипломаты потребовали для Бутиной гуманных условий в тюрьме

Российские дипломаты потребовали перевести арестованную в США Марию Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Адвокат Трампа получил три года тюрьмы

Бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к тюремному сроку продолжительностью в три года за незаконные сделки и ложь перед Конгрессом.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти

Клишас предложил дополнить статью КоАП "Мелкое хулиганство", прописав в ней ответственность за распространение в интернете материалов, "в неприличной форме выражающих явное неуважение" по отношению к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции, а также органам власти.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

СМИ сообщило об уходе прокурора Москвы

Прокурор Москвы Владимир Чуриков в ближайшее время покинет свой пост, сообщает 13 декабря «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 01:42
Политика

Меланья Трамп рассказала, как президент США принимает решения

Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья дает мужу советы, однако решения он всегда принимает сам.
Обновлено в 01:35
Политика

Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер

Если торговля стран ЕС и Ирана связаны с этими исключениями, то Вашингтон не будет вводить санкции.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Президент Мексики обсудил с Трампом проблему миграции

Обновлено вчера в 21:58
ещё по теме
Главное