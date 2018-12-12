Сама по себе резолюция Европарламента против ‘’Северного потока'' не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США.

RT на русском вчера в 14:48

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».

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