Политика

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
RT на русском
вчера в 14:48

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
RT на русскомвчера в 14:48
Алексей Пушков
Сама по себе резолюция Европарламента против Северного потока не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРоссийская газета 02:00

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