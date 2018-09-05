Политика

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
RT на русском
14:48

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Как отмечается, в Европарламенте, в частности, заявили о ключевой роли Украины в европейской сети энергоснабжения.
RT на русском14:48

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