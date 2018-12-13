Политика
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»RT на русскомвчера в 14:48
Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Как отмечается, в Европарламенте, в частности, заявили о ключевой роли Украины в европейской сети энергоснабжения.
RT на русскомвчера в 14:48
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Сама по себе резолюция Европарламента против Северного потока не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРоссийская газета 02:00
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Володин объяснил решение Европарламента по «Северному потоку-2» давлением США
Комсомольская правда03:20
В Госдуме ответили на резолюцию Европарламента против «Северного потока — 2»
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