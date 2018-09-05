Политика
Европарламент выступил за отмену проекта «Северный поток — 2»
Европарламент выступил за отмену проекта «Северный поток — 2»Ведомости19:41
12 декабря палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, в которой выступила за введение санкций против «Северного потока – 2» и призвала европейские страны отказаться от участия в проекте. Кремль заявил, что не считают эту позицию США «правильной и приемлемой».
Ведомости19:41
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Политика
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Арестованный капитан буксира «Яны Капу» отказался давать показания
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Марию Бутину навестили российские дипломаты
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Политика
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Авторы инициативы считают, что документ необходимо дополнить нормой об ответственности за распространение в Сети материалов, выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.
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Политика
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Украинский боксер Усик встал на защиту монахов
Обновлено в 21:44
Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже
Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Сирийские саперы обезвредили половину мин в Восточной Гуте
Обновлено в 21:37