Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕСRT на русском 05:56
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока». Как передаёт РИА Новости, теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом ЕС на уровне министров.
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Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС 08:51
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Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело
Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Кино
Названы причины смерти Георгия Данелии
Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленского призвали извиниться за сравнение Украины с порноактрисой
Представитель предвыборного штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев сказал, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди
Королева лично предупредила принца Уильяма о своем решении запретить Меган носить украшения из королевской коллекции.
Обновлено в 08:39
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Лена Перминова вместе снялись в эффектной фотосессии
Развернутая фотосессия получилась более чем удачной: звезды успели поменять несколько эффектных образов, некоторые из которых оказались весьма пикантными.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло
При выполнении рейса SU150 Шереметьево - Гавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии.
Обновлено в 07:34
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео
Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Авто
Автопроизводитель GAC Motor представит в РФ девять новых моделей
Концерн GAC Motor собирается привезти в Россию сразу 9 новых моделей.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Политика
В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны
«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Массовое отравление жителей Хасавюрта произошло из-за грязной воды
Загрязненная вода явилась причиной массового отравления жителей города Хасавюрт, 3 апреля заявили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика
Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах
РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Футбол
Юрий Семин: «О чем мечтаю? Выиграть какой-нибудь еврокубок»
Обновлено в 11:07
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Общество
В США спортсмены массово начали пить огуречный рассол
Обновлено в 09:41