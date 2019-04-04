Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕСRT на русском 05:56

Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока». Как передаёт РИА Новости, теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом ЕС на уровне министров.

Футбол Роналду проиграл суд журналистам Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.

Армия и оружие В сети появилось видео первого полета Ил-112В В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Происшествия Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Кино Названы причины смерти Георгия Данелии Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.

Политика Зеленского призвали извиниться за сравнение Украины с порноактрисой Представитель предвыборного штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев сказал, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться.

Шоу-бизнес Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди Королева лично предупредила принца Уильяма о своем решении запретить Меган носить украшения из королевской коллекции.

Космос Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Шоу-бизнес Вера Брежнева и Лена Перминова вместе снялись в эффектной фотосессии Развернутая фотосессия получилась более чем удачной: звезды успели поменять несколько эффектных образов, некоторые из которых оказались весьма пикантными.

Происшествия Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло При выполнении рейса SU150 Шереметьево - Гавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии.

Общество Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.

Авто Автопроизводитель GAC Motor представит в РФ девять новых моделей Концерн GAC Motor собирается привезти в Россию сразу 9 новых моделей.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.

Общество Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.

Космос «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.

Политика В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны «В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.

Здоровье Массовое отравление жителей Хасавюрта произошло из-за грязной воды Загрязненная вода явилась причиной массового отравления жителей города Хасавюрт, 3 апреля заявили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Общество Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл» Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.