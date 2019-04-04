Политика
Европарламент одобрил новую версию газовой директивыМойка78 вчера в 13:44
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2». Документ регулирует правила работы морских участков газопроводов на территории ЕС и напрямую затрагивает обе нити «Северного потока».
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Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС вчера в 08:51
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Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Футбол
В МИД оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала Нагиева «мечтой всех женщин»
Обновлено в 04:15
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Единоборства
Гастелум про Конора и Хабиба: «Если это продолжится, кто-то точно получит травму или пулю»
Обновлено в 02:24
Футбол
«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»
Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Госдуму внесли законопроект о съёмке на избирательных участках
На рассмотрение Государственной Думы был внесён законопроект, ограничивающий возможность проведения фото- и видеосъёмки на избирательных участках.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Прибыль «Обуви России» в 2018 году увеличилась на 1,7%
Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,6 процентных пунктов и составила 24,7%. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 2,9, по сравнению с 1,7 в 2017 году.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Известный шеф-повар Гордон Рамзи сообщил о прибавлении в семействе. Его 44-летняя супруга Тана родила ему сына.
Обновлено в 04:19
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05