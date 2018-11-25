Политика

Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
РИА Новости
09:19

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. Как заявлял Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
РИА Новости09:19
с чего всё началось

В ЕС заявили о «незаконном вывозе» Россией культурных ценностей из Крыма

В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины». Такое заявление содержится в новом документе комитета по правовым вопросам Европарламента, с текстом которого ознакомился RT.
RT на русском00:13

Подробнее о событии

Европарламент обвинил Россию в «вывозе» культурных ценностей из Крыма

Московский Комсомолец09:42

Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма

РИА Новости09:19

Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма

Вести.Ru07:25

Европарламент призвал остановить «вывоз культурных ценностей» из Крыма

ТК Звезда03:10

Европарламент заявил о незаконном вывозе украинских ценностей из Крыма

Телеканал 360°02:51

ЕП потребовал остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей из Крыма

Взгляд.ру02:26

В ЕП призывают остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей Крыма

RT на русском01:57
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Армия и оружие

Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — говорится в сообщении.
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Лавров не исключил новых провокаций США против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.
Обновлено в 10:02
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Туск назвал Британию и ЕС друзьями независимо от итогов Brexit

Европейский союз и Великобританию ожидает процесс сложной ратификации соглашения по Brexit, а также тяжелые переговоры по этому вопросу, однако вне зависимости от результатов Лондон и Брюссель останутся друзьями.
Обновлено в 09:27
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На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов

Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.
Обновлено в 09:52
Политика

Женщина впервые стала послом Афганистана в США

Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США, передает 1TV со ссылкой на официального представителя президента Афганистана Харуна Чахансури.
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Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой при необходимости

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Обновлено в 10:05
Политика

Чешский депутат объяснил слова главы МИД о «российской угрозе»

Евродепутат Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Томаша Петршичека о "российской угрозе" его молодостью и неопытностью.
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В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе

Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.
Обновлено в 09:51
Политика

Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook

Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом

Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
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Политика

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Второй тур выборов президента Грузии пройдет 28 ноября.
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Армия и оружие

Президент Латвии посетил район проведения военной операции в Донбассе

Обновлено в 10:14
Армия и оружие

В Израиле утвердили нового главу Генштаба

Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.
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Армия и оружие

Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины

Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.
Обновлено в 09:04
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