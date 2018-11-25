Политика

Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
Вести.Ru
07:25

В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить "незаконный вывоз" Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются "частью культурного наследия Украины". Такое заявление подготовлено комитетом по правовым вопросам Европарламента.
Вести.Ru07:25
с чего всё началось

В ЕС заявили о «незаконном вывозе» Россией культурных ценностей из Крыма

В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины». Такое заявление содержится в новом документе комитета по правовым вопросам Европарламента, с текстом которого ознакомился RT.
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Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма

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В ЕП призывают остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей Крыма

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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
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