Политика

Европарламент обновил предварительные результаты выборовИнтерфакс 21:22

У второй по величине фракции ЕП - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" ожидается 150 мест. "Альянс либералов и демократов за Европу" может получить 107 мандатов и стать третьей по количеству депутатов фракцией. На четвертой позиции "зеленые" с 70 мандатами.
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Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство

ТАСС19:43

Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в Европарламенте

Коммерсантъ17:31

Европейская народная партия, по предварительным данным, лидирует на выборах в Европарламент

Эхо Москвы22:20

В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

РИА Новости18:08

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

Интерфакс21:22

Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

Известия15:28

В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов

RT на русском15:21
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Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 17:52
Транспорт

Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 22:15
Политика

Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено в 22:09
Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено в 18:57
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Футбол

«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе

Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.
Обновлено в 14:46
Политика

Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Футбол

СМИ: Интернет-пираты украли 520 тысяч евро, отправленные «Боке Хуниорс» за переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ»

«Бока Хуниорс», которая является родным клубом аргентинского хавбека, по правилам ФИФА должна была получить от трансфера игрока 520 тысяч евро.
Обновлено в 22:40
Общество

Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне

Обновлено в 13:15
Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено в 17:02
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Экономика

«Азбука вкуса» накормит водителей

Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.
Обновлено в 18:18
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Авто

Автоэксперт рассказал, как выбрать идеальный автомобиль для женщины

Обновлено в 06:49
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено в 22:55
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
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