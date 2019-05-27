Политика
Европарламент обновил предварительные результаты выборовИнтерфакс 21:22
У второй по величине фракции ЕП - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" ожидается 150 мест. "Альянс либералов и демократов за Европу" может получить 107 мандатов и стать третьей по количеству депутатов фракцией. На четвертой позиции "зеленые" с 70 мандатами.
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Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 22:15
Политика
Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено в 22:09
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе
Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.
Обновлено в 14:46
Политика
Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Футбол
СМИ: Интернет-пираты украли 520 тысяч евро, отправленные «Боке Хуниорс» за переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ»
«Бока Хуниорс», которая является родным клубом аргентинского хавбека, по правилам ФИФА должна была получить от трансфера игрока 520 тысяч евро.
Обновлено в 22:40
Общество
Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено в 17:02
Экономика
«Азбука вкуса» накормит водителей
Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.
Обновлено в 18:18
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено в 22:55
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29