Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в ЕвропеDaily Storm 09:12

с чего всё началось

Европарламент одобрил резолюцию, в которой Россия названа главным источником дезинформации в Европе. В документе предлагается разработать санкции против ответственных за кампании по дезинформации. Проект резолюции разработала депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга.

Политика МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.

Политика Мэй допустила выход Британии из Евросоюза без соглашения 29 марта Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила коллег по парламенту, что результат их сегодняшнего голосования не означает, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения 29 марта 2019 года.

Футбол «Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.

Шоу-бизнес Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на сообщения о выписке артистки из реанимации.

Происшествия В Бразилии во время стрельбы в школе погибли восемь человек В результате стрельбы в одной из школ Бразилии погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают бразильские СМИ.

Политика Трамп запретил все полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 Президент Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9. После этого акции компании сразу упали более чем на 3%. В Boeing заявили, что рекомендует остановить эксплуатацию 371 самолета этого типа по всему миру на неопределенный срок.

Политика Цукербергу пригрозили повесткой в парламент Канады Глава Facebook Марк Цукерберг может быть вызван повесткой в парламент Канады для выступления в случае отказа принимать участие в заседании международного комитета по дезинформации.

Армия и оружие ВКС России нанесли удар по складу с оружием террористов в Идлибе «13 марта самолёты ВКС России по согласованию с турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»*) в городе Идлиб», — говорится в сообщении.

Армия и оружие В Венесуэле анонсировали второй этап военных учений Вторая фаза военных учений в Венесуэле начнётся в предстоящие выходные. Об этом сообщил вице-президент республики Хорхе Родригес.

Политика Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.

Общество Forbes назвал самых богатых российских холостяков Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.

Кино Сэмюэл Джексон поведал о расистской ругани на съемках у Тарантино Американский актер Сэмюэл Джексон заявил, что пытался отговорить режиссера Квентина Тарантино от использования неполиткорректных слов в фильме "Криминальное чтиво".

Происшествия Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.

Экономика Финразведка дала риелторам инструкции по выявлению преступных схем Инструкции Росфинмониторинга разработаны на основе требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», который был принят еще в начале 2000-х годов, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Общество У побережья Италии обнаружили уникальный коралловый риф Итальянские ученые обнаружили у юго-восточного побережья страны уникальный коралловый риф, который по строению и биоразнообразию сопоставим с рифами Австралии и Мальдивских островов, сообщает The Guardian.

Происшествия Восемь человек стали жертвами обрушения школы в Нигерии В результате обрушения здания школы в нигерийском городе Лагос погибли восемь человек.

Шоу-бизнес Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.

Происшествия СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.

Происшествия В Петербурге один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Орешкин раздумал спорить о расчете доходов россиян В декабре 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал расчет реальных доходов "непрозрачным".

Космос В ракете «Союз-ФГ» нашли две неисправности за день до запуска В ракете-носителе "Союз-ФГ", которая должна уже 14 марта стартовать с космодрома Байконур, пришлось заменить два неисправных прибора.

Футбол Юрген Клопп: «Парни обожают Лигу чемпионов» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Баварией» (3:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Происшествия Фанат «Баварии» вставил искусственный глаз с эмблемой клуба Болельщик мюнхенской "Баварии" по имени Райан поставил искусственный глаз с эмблемой клуба, сообщает "Советский спорт".