Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в ЕвропеRT на русском 09:32

с чего всё началось

Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Происшествия В результате стрельбы в школе в Сан-Паулу убиты шесть человек В результате стрельбы в одной из школ бразильского города Сан-Паулу убиты шесть человек.

Происшествия Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.

Космос «РИА Новости»: на Байконуре прошли неудачные испытания «Союза-ФГ» На космодроме Байконур прошли неудачные испытания ракеты «Союз-ФГ» из-за проблемы с приборами системы управления ракеты-носителя, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Салоники, в аэропорту Шереметьево.

ЖКХ Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.

Происшествия ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.

Происшествия Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ Родители и сотрудники одной из школ Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

Происшествия Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.

Армия и оружие Порошенко заявил об испытании ракетного оружия у границы с Россией Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении провести испытания новейшего ракетного оружия на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией.

Интернет Google запустил поиск по вакансиям в России Компания Google объявила о запуске в России поиска по вакансиям.

Хоккей Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ Малкин стал пятым российским хоккеистом, набравшим 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Общество Россиян признали быстро стареющей нацией Исследователи из США, Испании и Норвегии признали россиян одной из самых быстро стареющих наций. Об этом сообщается в журнале The Lancet.

Происшествия СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.

Музыка Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей Вера Брежнева сказала, что она никогда не считала себя украинской певицей и на Украине её тоже не воспринимали в таком качестве.

Происшествия Директор «Фонда социальной защиты пенсионеров» отправлена под арест Красносельский районный суд отправил под арест директора «Фонда социальной защиты пенсионеров» Анастасию Королеву.

Происшествия Самолет, летевший в Сиэтл, экстренно сел в Екатеринбурге Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай – Сиэтл.

Политика Госдеп США обвинил Россию в ограничении свободы слова Вашингтон обвинил Россию в ограничении свободы слова, интернета и работы СМИ в стране.

Экономика Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.

Финансы Евро на торгах опустился до уровня августа прошлого года Курс европейской валюты на торгах на Московской фондовой бирже упал до 73,88 рубля в 17:02 по московскому времени.

Политика В Киеве пожаловались, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.