Политика
Европарламент одобрил новую версию газовой директивыМойка78 вчера в 13:44
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2». Документ регулирует правила работы морских участков газопроводов на территории ЕС и напрямую затрагивает обе нити «Северного потока».
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Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС вчера в 08:51
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Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Авто
В марте российский авторынок показал рост
По итогам первого квартала 2019 года авторынок в РФ остался приблизительно на том же уровне, что и за аналогичный отрезок времени 2018 года, а именно 391650 реализованных новых машин, так сообщают данные АЕБ.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe.
Обновлено вчера в 23:50
Наука
Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю
Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
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Меган Маркл отказалась показывать своего ребенка после родов
Супруга принца Гарри не намерена показывать своего ребёнка после родов. Широкая общественность сможет увидеть его позднее.
Обновлено в 01:02
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В Южной Корее введен режим ЧС из-за масштабного пожара
В пятницу, 5 апреля, правительство Южной Кореи объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пожаром, охватившим пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
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Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети
Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
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В России выявили низкий уровень защищенности онлайн-банков
Эксперты обнаружили, что в 61% случаев был выявлен «низкий или крайне низкий» уровень защищенности онлайн-банков.
Обновлено в 02:48
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ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном
На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.
Обновлено вчера в 03:33
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
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Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения
Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00