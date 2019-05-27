Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евроКомсомольская правда 08:00

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро. Появление новых банкнот связано с дополнительными мерами защиты денег от подделок. Сообщается, что цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр.
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