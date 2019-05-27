Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евроКомсомольская правда 08:00
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро. Появление новых банкнот связано с дополнительными мерами защиты денег от подделок. Сообщается, что цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Армия и оружие
Российская авиация наносит удары по югу Идлиба
С утра 28 мая российские ВКС начали наносить удары по южным районам провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Скорость российских крылатых ракет вскоре доведут до гиперзвуковой
Планируется увеличить зону досягаемости данного вида оружия, а также повысить скорость снарядов.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Аль-Садд» объявил о назначении Хави новым главным тренером
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Транспорт
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Кино
Поклонники выбрали самого преданного персонажа «Игры престолов»
Поклонники популярного сериала «Игра престолов» выбрали самого преданного персонажа, участвовавшего почти во всех основных сражениях Вестероса.
Обновлено в 08:35
Политика
СМИ: роль россиянки на скандальном видео со Штрахе сыграла студентка из Боснии
Боснийская студентка По данным издания, роль предполагаемой "россиянки" на видео сыграла боснийская студентка, свободно владеющая русским языком.
Обновлено в 08:53
Музыка
Шнуров «женился» на Алле Михеевой в новом клипе «Ленинграда»
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов
"Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Общество
Названы самые опасные районы Москвы
В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
Обновлено в 06:21
Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
Обновлено в 10:13
Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Общество
Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы
Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Технологии
«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши
По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Экономика
Алексей Мордашов вошел в совет директоров ритейлера «Лента»
Ранее "Севергрупп" сообщала, что Мордашов, Куличенко, Васильков и Бахтин войдут в совет директоров "Ленты", если ее доля в ритейлере превысит 50%.
Обновлено в 10:41
Кино
Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»
Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01