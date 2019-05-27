Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евроКомсомольская правда 08:00

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро. Появление новых банкнот связано с дополнительными мерами защиты денег от подделок. Сообщается, что цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр.
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В Европе появились новые деньги

Lenta.ru09:37

Новые банкноты в 100 и 200 евро входят в оборот

Москва 24вчера в 18:45

Появились новые купюры в €100 и €200

Газета.Ru05:02

Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро

Эхо Москвы03:32

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

ТАСС02:49

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Комсомольская правда08:00

В странах Еврозоны выпустят купюры номиналом 100 и 200 евро со спутниковыми голограммами

Росбалтвчера в 15:47
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Армия и оружие

Российская авиация наносит удары по югу Идлиба

С утра 28 мая российские ВКС начали наносить удары по южным районам провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.
Обновлено в 10:12
Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Скорость российских крылатых ракет вскоре доведут до гиперзвуковой

Планируется увеличить зону досягаемости данного вида оружия, а также повысить скорость снарядов.
Обновлено в 09:18
Гаджеты

13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple

На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Аль-Садд» объявил о назначении Хави новым главным тренером

Обновлено в 08:32
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Транспорт

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Общество

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Обновлено в 10:31
Происшествия

Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео

Обновлено в 08:56
Кино

Поклонники выбрали самого преданного персонажа «Игры престолов»

Поклонники популярного сериала «Игра престолов» выбрали самого преданного персонажа, участвовавшего почти во всех основных сражениях Вестероса.
Обновлено в 08:35
Политика

СМИ: роль россиянки на скандальном видео со Штрахе сыграла студентка из Боснии

Боснийская студентка По данным издания, роль предполагаемой "россиянки" на видео сыграла боснийская студентка, свободно владеющая русским языком.
Обновлено в 08:53
Музыка

Шнуров «женился» на Алле Михеевой в новом клипе «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов

"Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Общество

Названы самые опасные районы Москвы

В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
Обновлено в 06:21
Экономика

Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу

Обновлено в 04:36
Экономика

На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

Обновлено в 10:13
Экономика

Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге

В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Общество

Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы

Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Технологии

«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши

По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Экономика

Алексей Мордашов вошел в совет директоров ритейлера «Лента»

Ранее "Севергрупп" сообщала, что Мордашов, Куличенко, Васильков и Бахтин войдут в совет директоров "Ленты", если ее доля в ритейлере превысит 50%.
Обновлено в 10:41
Кино

Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»

Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Религия

В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

Обновлено в 09:15
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
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