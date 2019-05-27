Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евроКомсомольская правда 08:00

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро. Появление новых банкнот связано с дополнительными мерами защиты денег от подделок. Сообщается, что цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр.

Армия и оружие Российская авиация наносит удары по югу Идлиба С утра 28 мая российские ВКС начали наносить удары по южным районам провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Энергетика Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири» Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Армия и оружие Скорость российских крылатых ракет вскоре доведут до гиперзвуковой Планируется увеличить зону досягаемости данного вида оружия, а также повысить скорость снарядов.

Гаджеты 13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Политика Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Транспорт Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Политика Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Кино Поклонники выбрали самого преданного персонажа «Игры престолов» Поклонники популярного сериала «Игра престолов» выбрали самого преданного персонажа, участвовавшего почти во всех основных сражениях Вестероса.

Политика СМИ: роль россиянки на скандальном видео со Штрахе сыграла студентка из Боснии Боснийская студентка По данным издания, роль предполагаемой "россиянки" на видео сыграла боснийская студентка, свободно владеющая русским языком.

Происшествия Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов "Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.

Общество Названы самые опасные районы Москвы В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.

Экономика Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.

Общество Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.

Технологии «ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).

Экономика Алексей Мордашов вошел в совет директоров ритейлера «Лента» Ранее "Севергрупп" сообщала, что Мордашов, Куличенко, Васильков и Бахтин войдут в совет директоров "Ленты", если ее доля в ритейлере превысит 50%.

Кино Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов» Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».