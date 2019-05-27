Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евроКомсомольская правда 08:00

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро. Появление новых банкнот связано с дополнительными мерами защиты денег от подделок. Сообщается, что цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр.
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В Европе появились новые деньги

Lenta.ru09:37

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Комсомольская правда08:00

В странах Еврозоны выпустят купюры номиналом 100 и 200 евро со спутниковыми голограммами

Росбалтвчера в 15:47

Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро

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В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

ТАСС02:49

Новые банкноты в 100 и 200 евро входят в оборот

Москва 24вчера в 18:45

Появились новые купюры в €100 и €200

Газета.Ru05:02
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
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УФАС запретил X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге

В 2018 году доля компании на петербургском рынке составила 27,03% и впервые за несколько лет превысила порог в 25%, запрещающий расширение сети в соответствии с Законом о торговле.
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
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СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске

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Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
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Сын сити-менеджера Чебоксар получил условный срок за избиение человека

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Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
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Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии

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Компания Apple представила iPod touch седьмого поколения. Впервые за последние четыре года.
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Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
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Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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Происшествия

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
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