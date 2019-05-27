Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евроКомсомольская правда 08:00
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро. Появление новых банкнот связано с дополнительными мерами защиты денег от подделок. Сообщается, что цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр.
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Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Авто
В Москве снизилась цена на подержанные кабриолеты
Как сообщает портал «РГ» со ссылкой на сайт объявлений «Авито», за год подержанные кабриолеты в Москве упали в стоимости на 2,4%. Их средняя цена в столице на данный момент составляет 1 млн. 648 тыс. 300 рублей.
Обновлено в 04:05
Транспорт
В поездах РЖД появится «детское купе»
Обновлено в 08:21
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Обновлено в 08:53
Общество
Американский альпинист умер после покорения Эвереста
Американский альпинист умер на слоне Эвереста; количество погибших во время восхождения на вершину с начала мая достигло 11, сообщают СМИ со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 02:59
Музыка
«Ленинград» выпустил зажигательный клип «Кабриолет»
Обновлено в 09:11
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
Политика
Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Обновлено в 06:41
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Водонаева вмешалась в скандал с Фриске
Звезда реалити-шоу Алена Водонаева вмешалась в скандал с долгом семьи покойной певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
Обновлено в 07:10
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась длинная очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 08:03
Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Не струсил. Один из ключевых партнеров возобновил партнерство с Huawei
Как сообщает ресурс Nikkei, компания Flex - крупнейший партнер по сборке смартфонов Huawei - в минувший четверг даже приостановила работу конвейеров и производственных линий.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Общество
Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина
Правительство России запретило закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Сирийская армия подготовилась к сражениям за Пальмиру
По данным собеседника издания, сирийская армия направила подкрепление в сельскую местность Пальмиры, чтобы противостоять череде нападений боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 08:10
Футбол
«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Apple анонсировала новый iPod touch
Компания Apple представила новый iPod touch, оснащённый 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем ёмкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion.
Обновлено в 08:58
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15