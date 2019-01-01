Экономика
Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500
Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500Известия05:59
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление регулятора. Считается, что именно банкноты этого достоинства используются при отмывании денег и финансировании терроризма.
Известия05:59
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Культура
СМИ назвали предварительную причину смерти Криса Кельми
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Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске достигло 32
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело женщины, число жертв трагедии достигло 32.
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Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
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Происшествия
Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Тело несовершеннолетнего, погибшего при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, обнаружили под завалами днем в среду, 2 января.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено в 12:05
Хоккей
Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге
Три человека получили травмы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте.
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
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Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия
Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды
Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:24
Политика
Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР
Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
Обновлено в 15:22
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске превысило 25 человек
Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося в Магнитогорске дома тела еще трех взрослых и одного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 11:45
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Губернатор Ямала выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
От имени ямальцев выражаю глубокие соболезнования семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в г. Магнитогорске 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:59
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти
Обновлено в 10:50
Происшествия
Спровоцировавшая сход лавины в Хибинах туристка погибла под снегом
Одна из трех фрирайдеров, попавших под лавину в Хибинах, скончалась — врачам не удалось спасти жизнь приехавшей из Санкт-Петербурга девушки, сообщает "Би-порт".
Обновлено в 10:09
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Спорт
Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию
Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14