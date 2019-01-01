Европейский центральный банк объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в 500 евро. Это связано с тем, что, по мнению специалистов, именно банкноты этого достоинства используют при отмывании денег и финансировании терроризма.

Европа решила отказаться от выпуска купюр в 500 евро

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра

Хоккей Хоккей Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Космос Космос Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.

Экономика Экономика Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.

Происшествия Происшествия Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 32 Судьба еще девяти человек остается неизвестной. Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 31.

Происшествия Происшествия Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Политика Политика Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Политика Политика Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.

Политика Политика Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия Происшествия Под Калининградом затонул рыболовный траулер

Происшествия Происшествия В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.

Автоспорт Автоспорт Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.

Общество Общество ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.

Происшествия Происшествия Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Гаджеты Гаджеты Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте.

Политика Политика Трамп рассказал о получении «отличного письма» от Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «прекрасное письмо» от лидера КНДР Ким Чен Ына и рассчитывает скоро встретиться с ним.

Финансы Финансы Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Космос Космос Ультима Туле оказалась похожа на гантель Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.

Общество Общество Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото» В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.

Футбол Футбол Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

Политика Политика СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду» Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.

Космос Космос Голландский астронавт случайно вызвал службу спасения из космоса

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».