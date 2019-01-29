Энергетика
Европа признала зависимость от российского газаSibnet.ru 01:21
Потребность Европы в природном газе постоянно растет, при этом собственная добыча этого сырья постоянно падает. Решить проблему может только Россия. Немецкая газета Die Welt выпустила во вторник материал под заголовком «Зависимость Европы от российского газа».
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали на два месяца по обвинению в тяжких преступлениях.
Обновлено в 13:19
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Наука
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек
Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
В деле отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых есть и другие подозреваемые, планируются задержания нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.
Обновлено в 15:14
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В районе исчезновения самолета футболиста Салы обнаружили обломки
Самолет, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января.
Обновлено в 12:46
Авто
Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире
Немецкий концерн Volkswagen Group третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире.
Обновлено в 03:15
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Посетителей аквапарка в Москве эвакуировали из-за возгорания
Посетители аквапарка на юго-западе Москвы вечером 30 января были эвакуированы из-за возгорания.
Обновлено в 14:17
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд продлил срок задержания вице-губернатора Ленобласти Коваля
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил 30 января срок задержания зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы городских судов.
Обновлено в 13:49
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне от 2,25% до 2,50% годовых.
Обновлено в 14:21
Происшествия
«Сноб»: по делу о поджоге школьника в Москве арестованы двое подростков
По делу о поджоге 15-летнего школьника в подъезде жилого дома в Москве арестован еще один подросток.
Обновлено в 13:26
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Теннис
Шарапова снялась с турнира WTA в Санкт-Петербурге
Обновлено в 08:02
Футбол
«Фиорентина» разгромила «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии
"Фиорентина" нанесла разгромное поражение "Роме" в четвертьфинале Кубка Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:02
Происшествия
У Арашуковых прошли обыски. Изъято оружие и крупная сумма денег
Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого подозревают в участии в преступном сообществе, причастности к убийству, давлении на свидетелей и крупномасштабном хищении газа.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Американская актриса подала иск против боксёра Ковалева на $8 млн
Американская модель и актриса телесериалов Джейми Фронтс подала иск против российского боксёра Сергея Ковалёва по обвинению в нападении с применением насилия.
Обновлено в 12:11
Происшествия
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе
Обновлено в 12:46
Космос
На орбите Земли заметили неизвестный объект с аномальной траекторией
На орбите Земли заметили неопознанный объект, передвигающийся по весьма необычной траектории.
Обновлено в 08:14
Авто
Россия может начать производство Lada в Алжире
Представители официальной Москвы и Алжира обсудили возможность начала выпуска российского автомобиля Lada в африканской стране.
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Bloomberg: на Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
Адвокат Ларри Уильямс II говорит, что поводом для иска стала возможность прослушки беседы его клиента.
Обновлено в 08:28
Наука
Ученые: Частое употребление алкоголя приводит к повреждению ДНК
Частое употребление спиртных напитков приводит к дальнейшему повреждению ДНК.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Samsung разработала первый чип памяти для смартфонов на 1 ТБ
Samsung начала выпуск памяти eUFS 2.1 объёмом 1 ТБ.
Обновлено в 12:54