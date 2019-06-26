Европа признала Россию лидером по отказу от доллара СШАИзвестия вчера в 18:36

Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.

с чего всё началось

В ЕЦБ отметили, что российский Центробанк продал значительную часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд). Это сделало РФ глобальным лидером по данному показателю. Кроме того, Москва нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евроналичности.

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