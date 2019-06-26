Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара СШАИзвестия 18:36
В ЕЦБ отметили, что российский Центробанк продал значительную часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд). Это сделало РФ глобальным лидером по данному показателю. Кроме того, Москва нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евроналичности.
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Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.Известия17:02
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов
За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
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Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
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Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
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Обновлено в 20:20
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Обновлено в 06:18
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
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Игры
Разработчики игры «Jedi: Fallen Order» показали полчаса геймплея
В ответ на 15-минутный игровой ролик, показанный на EA Play, фанаты сказали, что они не в восторге от боя, и выразили разочарование мягким и линейным геймплеем.
Обновлено в 17:28
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
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Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
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Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ
Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Технологии
«Калашников» представил новое ружье против дронов
Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено в 19:03
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней этого лета
Самые жаркие дни в регионах средней полосы России наступят в конце июля, в конце август будет тепло в приморских городах.
Обновлено в 05:27
Интернет
Mail.ru откажется от паролей для почтовых ящиков
Почтовый сервис Mail.ru меняет систему входа в почтовый ящик.
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Появилось приложение для стирания людей с фотографии
Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.
Обновлено в 09:13
Технологии
Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров
Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.
Обновлено в 08:09
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
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Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
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Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
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«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания.
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Политика
Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США
Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис прокомментировали решение Верховного суда Австрии, разрешившего экстрадировать их подзащитного в Соединенные Штаты.
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Эвкалиптовые деревья могут стать источником «зеленого» графена
Ученые проверили полученный «зеленый» графен в качестве суперконденсатора и обнаружили, что он обладает такими же характеристиками, что и графен, полученный с помощью традиционных средств.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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