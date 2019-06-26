Финансы

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара СШАИзвестия 18:36

В ЕЦБ отметили, что российский Центробанк продал значительную часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд). Это сделало РФ глобальным лидером по данному показателю. Кроме того, Москва нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евроналичности.
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.
Известия17:02

Подробнее о событии

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Интерфакс20:04

Россия стала глобальным лидером по отказу от доллара США

News.ru21:03

Россию признали лидером по отказу от долларовых активов – ЕЦБ

Царьград21:01

Россию признали лидером по отказу от доллара США

Телеканал 360°20:04

В ЕС признали Россию лидером по отказу от американского доллара

ФАН21:04

В ЕС Россию признали лидером по отказу от расчетов в долларах

РЕН ТВ18:54

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

Известия18:36
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика

США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов

За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
Обновлено в 20:41
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Джордж Мартин назвал душераздирающим сериал «Чернобыль»

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Кино

Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
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Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
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«Такая счастливая, очень большая нам помощь»: сахалинские пенсионеры о прибавке в тысячу рублей

Недавно в Сахалинской области появилась дополнительная выплата для неработающих пенсионеров, имеющих "северный стаж" от 35 лет.
Обновлено в 20:20
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
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Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Игры

Разработчики игры «Jedi: Fallen Order» показали полчаса геймплея

В ответ на 15-минутный игровой ролик, показанный на EA Play, фанаты сказали, что они не в восторге от боя, и выразили разочарование мягким и линейным геймплеем.
Обновлено в 17:28
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика

Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 19:52
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Технологии

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено в 19:03
Наука

Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней этого лета

Самые жаркие дни в регионах средней полосы России наступят в конце июля, в конце август будет тепло в приморских городах.
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Интернет

Mail.ru откажется от паролей для почтовых ящиков

Почтовый сервис Mail.ru меняет систему входа в почтовый ящик.
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Появилось приложение для стирания людей с фотографии

Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.
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Технологии

Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров

Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.
Обновлено в 08:09
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
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Шоу-бизнес

«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания.
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Политика

Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США

Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис прокомментировали решение Верховного суда Австрии, разрешившего экстрадировать их подзащитного в Соединенные Штаты.
Обновлено в 15:08
Наука

Эвкалиптовые деревья могут стать источником «зеленого» графена

Ученые проверили полученный «зеленый» графен в качестве суперконденсатора и обнаружили, что он обладает такими же характеристиками, что и графен, полученный с помощью традиционных средств.
Обновлено в 03:49
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
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