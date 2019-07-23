Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в РадуНародные новости вчера в 19:19
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt. Результаты украинских выборов могут знаменовать проблемы для Европы.
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с чего всё началось
Немецкое издание Die Welt 22 июля предостерегло европейское содружество от возникновения серьезных проблем из-за результатов выборов в Верховную раду Украины.Известиявчера в 20:24
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Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Росконтроль определил лучшие семечки
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Энергетика
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Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
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Обновлено вчера в 19:29
Музыка
Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин дал поручение по размещению отходов в районе станции «Шиес»
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и доложить до 1 сентября.
Обновлено в 05:16
Футбол
Букмекер: «Барселона» обыграет «Челси» в товарищеском матче
Сегодня в 13:30 по московскому времени «Барселона» встретится с «Челси» в товарищеском матче.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа
Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Экономика
В России подешевела черная икра
Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист без водительских прав врезался в грузовик с прицепом, в результате чего один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.
Обновлено в 05:35
Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Экономика
АКРА обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы.
Обновлено в 05:31
Общество
Госдума ввела наказание за нарушения при выращивании наркосодержащих растений для медицины
Госдума во вторник приняла во третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, которые выращиваются в медицинских целях или для ветеринарии.
Обновлено в 05:39
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане от побоев мачехи
"В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", - отмечают в МВД по Дагестану.
Обновлено вчера в 17:37
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Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17